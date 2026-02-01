CG News: अंबिकापुर में पीलिया का कहर, अब तक 42 लोग बीमार

पानी की जांच में पेयजल दूषित मिलने से स्थिति और गंभीर हो गई है। 14 फरवरी को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ की टीम ने प्रभावित मोहल्ले के कई घरों से पीने के पानी के सैंपल लिए थे।