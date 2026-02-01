20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

अंबिकापुर

CG News: अंबिकापुर में पीलिया का कहर, अब तक 42 लोग बीमार

CG News: पानी की जांच में पेयजल दूषित मिलने से स्थिति और गंभीर हो गई है। 14 फरवरी को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ की टीम ने प्रभावित मोहल्ले के कई घरों से पीने के पानी के सैंपल लिए थे।

अंबिकापुर

image

Love Sonkar

Feb 20, 2026

Bhilai News: पीलिया का कहर जारी, अब तक मिले14 मरीज

अंबिकापुर। मोमिनपुरा क्षेत्र में पीलिया के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अब तक 42 से अधिक लोग पीलिया से पीडि़त पाए गए हैं।

पानी की जांच में पेयजल दूषित मिलने से स्थिति और गंभीर हो गई है। 14 फरवरी को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ की टीम ने प्रभावित मोहल्ले के कई घरों से पीने के पानी के सैंपल लिए थे।

इन सैंपलों को जांच के लिए राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग भेजा गया। जांच रिपोर्ट में कई सैंपलों में बैक्टीरियल संक्रमण की पुष्टि हुई है।

Published on:

20 Feb 2026 09:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / CG News: अंबिकापुर में पीलिया का कहर, अब तक 42 लोग बीमार

क्राइम
