Political news: भाजयुमो ने की शिकायत, कहा- SIR को लेकर सोशल मीडिया पर दी जा रही भ्रामक जानकारी, सांप्रदायिक माहौल बिगाडऩे का प्रयास

अंबिकापुर। भाजपा युवा मोर्चा सरगुजा के जिलाध्यक्ष निशांत सिंह (शोलू) ने कोतवाली अंबिकापुर में आवेदन प्रस्तुत कर सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी प्रसारित कर सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाने तथा लोक व्यवस्था प्रभावित करने के प्रयास की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत पत्र (Political news) में बताया गया है कि 14 से 17 फरवरी के बीच अकील अहमद नामक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर भ्रामक एवं आक्रामक जानकारी प्रसारित की गई, जिससे आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जबकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग की नियमित एवं संवैधानिक प्रक्रिया है।