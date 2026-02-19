Slaps video viral: ट्रैफिक जवान ने युवक को जड़े थप्पड़ तो युवक ने भी मारे मुक्के, गिर गई टोपी और वाकी-टॉकी, देखें वायरल वीडियो

अंबिकापुर. शहर के महामाया चौक के पास यातायात व्यवस्था संभाल रहे नगर सैनिक व एक युवक के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Slaps video viral) हो रहा है। स्कूटी की चाबी निकाले जाने की बात पर हुए विवाद में पहले नगर सैनिक (ट्रैफिक जवान) ने युवक के साथ मारपीट की, इस दौरान युवक ने भी जवाब में नगर सैनिक पर को थप्पड़ मारे। नगर सैनिक ने युवक के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।