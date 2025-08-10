MLA driver slaps girl: Video: विधायक के ड्राइवर ने स्कूटी सवार युवती से बीच रास्ते की छेड़छाड़, विरोध करने पर कर दी पिटाई

अंबिकापुर। एक युवती ने सीतापुर विधायक के ड्राइवर पर छेड़छाड़ और मारपीट (MLA driver slaps girl) करने का आरोप लगाया है। युवती ने मामले की रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज कराई है। युवती का कहना है कि वह अपनी सहेली के घर जाने के दौरान बड़े पिता के भाई से बात कर रही थी। इसी बीच विधायक का ड्राइवर वहां पहुंचा और उसे पकडक़र छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसने उसे 3-4 थप्पड़ मारे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।