MLA driver slaps girl: Video: विधायक के ड्राइवर ने स्कूटी सवार युवती से बीच रास्ते की छेड़छाड़, विरोध करने पर कर दी पिटाई

अंबिकापुर। एक युवती ने सीतापुर विधायक के ड्राइवर पर छेड़छाड़ और मारपीट (MLA driver slaps girl) करने का आरोप लगाया है। युवती ने मामले की रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज कराई है। युवती का कहना है कि वह अपनी सहेली के घर जाने के दौरान बड़े पिता के भाई से बात कर रही थी। इसी बीच विधायक का ड्राइवर वहां पहुंचा और उसे पकडक़र छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसने उसे 3-4 थप्पड़ मारे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
सीतापुर थाना क्षेत्र निवासी 29 वर्षीय आदिवासी समाज की युवती (MLA driver slaps girl) ने थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन उससे सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के ड्राइवर ग्राम ढेलसरा निवासी उमेश प्रधान ने छेड़छाड़ व मारपीट की है। उसने बताया कि वह शाम 4 बजे अपनी स्कूटी से सहेली के घर जा रही थी।
रास्ते में आदर्शनगर हनुमान चौक के पास बड़े पापा का लडक़ा मिला। वह उससे रुक कर बात कर ही रही थी कि उमेश प्रधान वहां आया और गाली-गलौज करते हुए उसे खींचकर जकड़ लिया।
जब उसने विरोध किया तो उमेश प्रधान ने उसे 3-4 थप्पड़ (MLA driver slaps girl) मारे। उसने कहा कि जब फोन करता हूं तो उठाती नहीं हो और दूसरे लडक़ों से बात करती हो। जब भाई ने आपत्ति जताई तो उसे भी गाली देते हुए मारपीट की धमकी दी।
युवती ने बताया कि 3 साल पूर्व उसका परिचय उमेश प्रधान से था। इस दौरान वह उससे शादी करने की बात कहता था। लेकिन जब पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है और उस पर गंदी नजर रखता है तो उसने बातचीत बंद कर दी थी।
इसके बाद वह फोन कर धमकी (MLA driver slaps girl) देता था कि वह यदि नहीं मिलेगी और बात नहीं करेगी तो उसे व उसके परिवार को चैन से जीने नहीं देगा।
युवती का कहना है कि मारपीट की घटना (MLA driver slaps girl) के बाद वह अन्य लोगों के साथ विधायक से मिलने गई थी, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई, विधायक ने अपने ड्राइवर का ही सपोर्ट किया। इधर युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर उमेश प्रधान के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351 (2), 115(2) व 74 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। इधर विधायक ने ड्राइवर को कार्यालय से हटा दिया है।