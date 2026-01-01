New Year 2026: आस्था व उमंग के साथ नए साल 2026 का किया गया स्वागत, पार्कों में दिखी रौनक, पर्यटन स्थल रहे गुलजार

अंबिकापुर. नए साल (2026) का स्वागत सरगुजा के लोगों ने आस्था, उमंग, उत्साह व नए जोश के साथ किया। रात के 12 बजते ही लोगों ने केक काटा और म्यूजिक सिस्टम की धुन पर नए वर्ष की खुशियों में डूब गए। सभी ने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहकर व गले मिलकर बधाइयां (New Year 2026) दी। नए साल के पहले दिन की शुरूआत जहां अधिकांश लोगों ने पूजा-अर्चना से की, वहीं पार्कों व पिकनिक स्पॉट्स में लोगों ने दिन बिताया। शहर के मां महामाया मंदिर समेत अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी। यहां लोगों ने पूजा-अर्चना कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। महामाया मंदिर परिसर में अचानक आग भी लग गई थी, जिसे बाद में बुझाया गया।