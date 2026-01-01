1 जनवरी 2026,

गुरुवार

अंबिकापुर

New Year 2026: आस्था व उमंग के साथ नए साल 2026 का किया गया स्वागत, पार्कों में दिखी रौनक, पर्यटन स्थल रहे गुलजार

New Year 2026: रात 12 बजते ही लोगों ने केक काटकर तथा पटाखे फोडक़र मनाई खुशियां, सुबह धार्मिक स्थलों में पहुंचकर पूजा-पाठ से की दिन की शुरुआत

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 01, 2026

New Year 2026

Maa Mahamaya temple Ambikapur (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. नए साल (2026) का स्वागत सरगुजा के लोगों ने आस्था, उमंग, उत्साह व नए जोश के साथ किया। रात के 12 बजते ही लोगों ने केक काटा और म्यूजिक सिस्टम की धुन पर नए वर्ष की खुशियों में डूब गए। सभी ने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहकर व गले मिलकर बधाइयां (New Year 2026) दी। नए साल के पहले दिन की शुरूआत जहां अधिकांश लोगों ने पूजा-अर्चना से की, वहीं पार्कों व पिकनिक स्पॉट्स में लोगों ने दिन बिताया। शहर के मां महामाया मंदिर समेत अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी। यहां लोगों ने पूजा-अर्चना कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। महामाया मंदिर परिसर में अचानक आग भी लग गई थी, जिसे बाद में बुझाया गया।

नए साल के पहले दिन शहर के संजय पार्क वाटर पार्क सहित मैनपाट के टाइगर प्वाइंट, दलदली के अलावा घाघीटिकरा, बूढ़ाआमा, घुनघुट्टा डेम, सेदम व अन्य पिकनिक स्पॉट गुलजार (New Year 2026) रहे। बच्चों ने पार्कों में जहां झूलों का आनंद उठाया तो युवाओं ने दोस्तों के साथ सेल्फी ली। कई लोगों ने अपने पूरे परिवार के साथ पार्कों में ही पिकनिक का आनंद उठाया।

बीते साल की कड़वी यादों को भूलकर 1 जनवरी (New Year 2026) को लोग जगह-जगह अपने परिवार और ईष्ट मित्रों के साथ मिलकर खुशियां मनाई। इस दौरान लोगों ने जमकर मौज-मस्ती की।

कुछ परिवारों ने शहर के संजय पार्क, वाटर पार्क में अपनी खुशियां एक-दूसरे से बांटी तो अधिकांश लोग अपने-अपने परिवार के साथ पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे। नए साल (New Year 2026) के पहले दिन अधिकांश लोग अपने-अपने परिवार के साथ नजर आए। नए साल का स्वागत लोगों ने संकल्प व सैर-सपाटे के साथ किया।

New Year 2026: रात से ही थी तैयारी

31 दिसंबर की रात से ही युवाओं द्वारा जश्र मनाने (New Year 2026) की तैयारी की गई थी। रात 12 बजते ही पटाखों की आवाज से शहर गुंजायमान हो गया। गल्ली मोहल्लों में डीजे, साउंड सिस्टम व म्यूजिक की धुन पर लोग थिरकते नजर आए। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से संजय पार्क व वाटर पार्क में काफी रौनक देखी गई।

पार्क में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहीं। यहां सभी ने झूलों का आनंद लिया और जमकर मस्ती की। इन दोनों ही पार्क में युवाओं की काफी भीड़ थी। नए जमाने के साथ यहां भी युवा अपने साथियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए।

महामाया मंदिर परिसर में लगी आग

आधी रात को नए साल (New Year 2026) का जश्न मनाने के बाद लोगों ने साल के पहले दिन की शुरूआत भगवान के दर्शन से की। अपने-अपने धर्म के अनुसार धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की।

नए साल के पहले दिन मां महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी। पूजन के दौरान ही मां महामाया मंदिर परिसर में आग लग गई। इस दौरान कुछ देर के लिए वहां अफरातफरी मची रही। बाद में किसी तरह आग पर काबू पाया गया।

सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम

नए वर्ष (New Year 2026) पर सरगुजा पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे। 31 दिसंबर की रात से ही शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर पुलिस बल तैनात किए गए थे। वहीं नए वर्ष के पहले दिन शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पार्कों, पिकनिक स्थल, धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात किए गए थे।

Published on:

01 Jan 2026 06:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / New Year 2026: आस्था व उमंग के साथ नए साल 2026 का किया गया स्वागत, पार्कों में दिखी रौनक, पर्यटन स्थल रहे गुलजार

