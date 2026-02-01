Road jam: एनएच-343 की बदहाल सडक़ और जल संकट को लेकर किया चक्काजाम, कांग्रेसी बोले- …नहीं तो प्रदेशभर में करेंगे उग्र आंदोलन

अंबिकापुर. अंबिकापुर से रामानुजगंज जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-343 की जर्जर स्थिति, जल समस्या, नाला निर्माण से किसानों को हो रही परेशानी तथा अवैध प्लॉटिंग व ब्लास्टिंग के विरोध में ग्रामीणों ने चक्काजाम (Road jam) कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि समस्याओं का 10 दिवस के भीतर निराकरण किया जाए, अन्यथा क्षेत्र में प्रदेश स्तरीय उग्र आंदोलन किया जाएगा।