Anganwadi Recruitment 2026: महिलाओं के लिए रोजगार अवसर! आंगनबाड़ी में निकली वैकेंसी, 2 मार्च तक करें आवेदन

भर्ती से संबंधित विस्तृत शर्तें, पात्रता, आयु सीमा और अन्य आवश्यक अहर्ताएं परियोजना कार्यालय एवं Ambikapur Municipal Corporation के सूचना पटल पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले सभी नियमों और शर्तों का भली-भांति अवलोकन कर लें। स्थानीय स्तर पर निकली इस भर्ती से क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। प्रशासन ने समयसीमा के भीतर आवेदन सुनिश्चित करने की अपील की है।