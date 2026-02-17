SDM beaten and death case: एसडीएम और उनके गुर्गों की पिटाई से ग्रामीण की मौत मामला: कुसमी बंद का ऐलान, प्रशासन-पुलिस मुस्तैद

अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कोरंधा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हंसपुर में रविवार की रात सरकारी गाड़ी से पहुंचे कुसमी एसडीएम और थार सवार युवकों ने 3 ग्रामीणों की डंडे से बेरहमी से पिटाई (SDM beaten and death case) की थी। इसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। मामला बाक्साइट खनन में लगे एक गाड़ी को ग्रामीणों द्वारा पकड़ लिए जाने के बाद उपजा। मंगलवार को कुसमी बंद का ऐलान किया गया है। किसी भी अनहोनी से निपटने प्रशासन व पुलिस बल तैनात है। वहीं मृतक रामनरेश राम का पीएम पश्चात अंतिम संस्कार किया गया।