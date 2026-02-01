Road accident: बोलेरो-ट्रक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत, दोनों वाहन पलटे, 1 युवक की मौत, 2 गंभीर

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत मैनपाट रोड में शुक्रवार की रात धान लोड ट्रक व बोलेरो के बीच आमने-सामने जबदस्त भिड़ंत (Road accident) हो गई। टक्कर से दोनों वाहन पलट गए तथा बोलेरो सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। जबकि बोलेरो का चालक व एक अन्य का इलाज निजी अस्पताल में जारी है।