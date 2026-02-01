Mainpat festival 2026: ही ही हंस देहली रिंकिया के पापा…, मैनपाट में मनोज तिवारी के गाने पर झूम उठे लोग

अंबिकापुर. मैनपाट के रोपाखार जलाशय के समीप आयोजित तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव (Mainpat festival 2026) के पहले दिन सुप्रसिद्ध भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों में ‘ओ राजा जी एकरे त रहल हो हां जरूरत महूरत खुबसूरत हो और 'ही ही हंस देहली रिंकिया के पापा' गीतों ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने लोकप्रिय भोजपुरी गीतों के साथ-साथ कहा कि छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट सज रहा है। गीत में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा जिले को प्रदान की गई 500 करोड़ से अधिक की विकास कार्यों की सौगातों का उल्लेख करते हुए, राज्य सरकार की विकासपरक नीतियों की सराहना की।