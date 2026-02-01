Theft in Ambikapur: वसुंधरा विहार व हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरी ने बोला धावा, ले उड़े लाखों की सोने-चांदी की ज्वेलरी

अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वसुंधरा विहार एवं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरों ने सूने मकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात (Theft in Ambikapur) को अंजाम दिया है। वसुंधरा विहार में चोरों ने एक मकान का ताला तोडक़र सोने-चांदी के जेवरात सहित घरेलू सामान की चोरी कर ली। वहीं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी तीन से चार मकानों में चोरी या ताला तोडऩे की घटनाएं सामने आई हैं।