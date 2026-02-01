Murder case: पहले नाबालिग चचेरे भाई की कर दी हत्या, फिर गुमराह करने परिजन के साथ ढूंढने भी निकला, ऐसे पकड़ा गया

सूरजपुर। प्रेमनगर पुलिस ने ग्राम महोरा में एक 14 वर्षीय किशोर के अंधे कत्ल (Murder case) की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जमीन विवाद को लेकर योजनाबद्ध तरीके से किशोर को जंगल में ले जाकर टांगी से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद सभी को गुमराह करने के लिए अगले दिन परिजन के साथ उसे ढूंढने भी निकला था। वह मृतक के पिता की भी जान लेना चाहता था।