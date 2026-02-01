Fraud case: खुद को टीआई और जेल अधीक्षक बताकर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, कहा था- बेटे को जेल से छुड़ा दूंगा

सूरजपुर। खुद को थाना प्रभारी व जेल अधीक्षक बताकर सूरजपुर जिले के ग्राम सिरसी निवासी एक व्यक्ति से 75 हजार रुपए की ठगी की वारदात (Fraud case) को अंजाम दिया गया था। मामले में बसदेई चौकी पुलिस ने 2 आरोपी को यूपी के बहराइच से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीडि़त का बेटा एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल में बंद था। आरोपियों ने एनडीपीएस एक्ट से उसका नाम हटाने तथा जेल से छुड़ाने की बात कहकर रुपए की ठगी की थी।