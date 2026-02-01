12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Fraud case: खुद को टीआई और जेल अधीक्षक बताकर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, कहा था- बेटे को जेल से छुड़ा दूंगा

Fraud case: पुलिस ने लोकेशन के आधार पर दोनों आरोपियों को नेपाल बॉर्डर-बहराइच उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार कर भेजा जेल, पीडि़त पिता ने थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 12, 2026

Fraud case

Fraud accused arrested

सूरजपुर। खुद को थाना प्रभारी व जेल अधीक्षक बताकर सूरजपुर जिले के ग्राम सिरसी निवासी एक व्यक्ति से 75 हजार रुपए की ठगी की वारदात (Fraud case) को अंजाम दिया गया था। मामले में बसदेई चौकी पुलिस ने 2 आरोपी को यूपी के बहराइच से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीडि़त का बेटा एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल में बंद था। आरोपियों ने एनडीपीएस एक्ट से उसका नाम हटाने तथा जेल से छुड़ाने की बात कहकर रुपए की ठगी की थी।

सूरजपुर जिले के ग्राम सिरसी निवासी चिंतामणि बंजारे पिता स्व. मनोहर राम बंजारे उम्र 45 वर्ष ने चौकी बसदेई में धोखाधड़ी करने संबंधी शिकायत पत्र (Fraud case) दिया था।

इसकी जांच में पाया गया कि आवेदक के बेटे अनिल बंजारे के विरूद्ध थाना गांधीनगर में धारा 22 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में जेल में निरूद्ध होने से अपराध से नाम हटवाने के नाम पर अज्ञात मोबाइल धारक द्वारा खुद को थाना प्रभारी व जेल अधीक्षक बताते हुए 75 हजार रुपए छलपूर्वक (Fraud case) फोन-पे के माध्यम से ले लिए गए हैं।

इस मामले में बसदेई चौकी पुलिस ने धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज किया। मामले की सूचना पर डीआईजी एवं एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने आरोपी की पतासाजी कर जल्द पकडऩे के निर्देश दिए। इस पर चौकी बसदेई पुलिस ने जांच में तकनीकी मदद ली, इसमें आरोपियों का उत्तरप्रदेश में होने की जानकारी मिली।

इसके बाद पुलिस टीम ने 2 आरोपी (Fraud case) को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में चौकी प्रभारी बसदेई योगेन्द्र जायसवाल, आरक्षक देवदत्त दुबे, नीलेश जायसवाल, युवराज यादव, रौशन सिंह, अशोक केंवट, राकेश सिंह, रामकुमारए आदित्य यादवए अशोक सिंहए भुनेश्वर सिंह व सैनिक अनिल विश्वकर्मा सक्रिय रहे।

Fraud case: बेटे को जेल से छुड़ाने के नाम पर वसूले रुपए

आईजी दीपक कुमार झा व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने आरोपियों को पकडऩे चौकी बसदेई की पुलिस टीम गठित कर उत्तरप्रदेश के लिए रवाना किया। गठित टीम द्वारा काफी पतासाजी के बाद यूपी (Fraud case) के बहराइच जिला अंतर्गत नेपाल बॉर्डर के दबिश देकर आरोपी इमरान पिता शमशेर उम्र 22 वर्ष व मोहम्मद आलम पिता नूर अली उम्र 29 वर्ष निवासी पेटरहा थाना मोतीपुर को पकड़ा और दोनों को चौकी बसदेई लाया गया।

पूछताछ में आरोपियों (Fraud case) ने बताया कि प्रार्थी के मोबाइल में फोन कर धोखाधड़ी कर छलपूर्वक उसके बेटे को जेल से छुड़ाने के नाम पर 75 हजार रुपए गूगल-पे में डलवा लिए थे। आरोपियों से 2 नग मोबाइल, 8 नग सिम, 3 बैंक पासबुक, 1 एटीएम कार्ड व 1 चेकबुक जब्त किया गया है।

ये भी पढ़ें

Mainpat festival 2026: सीएम कल करेंगे मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ, भोजपुरी गायक मनोज तिवारी और बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर होंगीं मुख्य आकर्षण
अंबिकापुर
Mainpat festival 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 08:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Fraud case: खुद को टीआई और जेल अधीक्षक बताकर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, कहा था- बेटे को जेल से छुड़ा दूंगा

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Resign in Congress: सूरजपुर कांग्रेस में ये क्या हो रहा? पूर्व सांसद की बहू समेत 10 पदाधिकारियों ने नियुक्ति के 3 दिन बाद ही दिया इस्तीफा

Resign in congress
सुरजपुर

Road accident: घायल युवक का इलाज कराने जा रहे 3 दोस्तों को ट्राला ने मारी टक्कर, 1 की कुचलकर मौत, 2 गंभीर

Road accident
सुरजपुर

Constable commits suicide: ससुराल से लौटकर आरक्षक ने की आत्महत्या, पीछे से पत्नी पहुंची तो फंदे पर लटका दिखा पति

Constable commits suicide
सुरजपुर

Police Constable Suicide: बंद कमरे में फंदे से लटका मिला आरक्षक का शव, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप

घर में आरक्षक ने किया सुसाइड (photo source- Patrika)
सुरजपुर

Constable died: सडक़ हादसे में वरिष्ठ आरक्षक की मौत, एनएच पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मार दी टक्कर

Constable died
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.