10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Constable commits suicide: ससुराल से लौटकर आरक्षक ने की आत्महत्या, पीछे से पत्नी पहुंची तो फंदे पर लटका दिखा पति

Constable commits suicide: क्वार्टर के बगल में ही स्थित ससुराल में पत्नी के साथ गया था आरक्षक, पति को फंदे पर लटकता देख पत्नी ने मचाया शोर तो पहुंचे लोग

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 10, 2026

Constable commits suicide

Constable Antosh Xalxo (Photo- Patrika)

बिश्रामपुर। सूरजपुर पुलिस लाइन में पदस्थ एक आरक्षक ने सोमवार की रात बिश्रामपुर स्थित अपने क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अपनी पत्नी के साथ क्वार्टर के बगल में ही स्थित ससुराल गया था। वहां से रात में लौटा और कमरे में जाकर फांसी (Constable commits suicide) लगा ली। पीछे से कुछ देर बाद पत्नी पहुंची तो पति का शव फंदे से लटका देख उसने शोर मचाया। पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

विश्रामपुर के चोपड़ा कॉलोनी बिलासपुरिहा लाइन क्वार्टर नंबर 788 निवासी आरक्षक अंतोश खलखो पिता स्व. नवल साय खलखो बैच नंबर 842 वर्तमान में जिला बल सूरजपुर में पदस्थ (Constable commits suicide) था और बीते 2 माह से मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में ड्यूटी कर रहा था।

इस बीच अंतोश 3 दिन का अवकाश लेकर सोमवार को अपने निवास चोपड़ा कॉलोनी बिलासपुरिहा लाइन पहुंचा था। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम वह अपने घर के बगल में स्थित ससुराल में भोजन कर क्वार्टर लौट आया था। रात 10 बजे जब पत्नी माता-पिता के घर से लौटकर अपने क्वार्टर पहुंची तो उसने सामने वाले कमरे में पति को पंखे (Constable commits suicide) से लटके हुए देखा।

आरक्षक ने आयरन तार से फंदा बनाकर फांसी (Constable commits suicide) लगा ली थी। पत्नी के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल आरक्षक को फंदे से उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिश्रामपुर ले गए। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Constable commits suicide: सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

इधर घटना की सूचना मिलते ही विश्रामपुर पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच की। पुलिस आत्महत्या के कारणों की गहन जांच में जुटी हुई है। फिलहाल आत्महत्या (Constable commits suicide) के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

आरक्षक की 5 वर्षीय बेटी भी है। घटना के बाद परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Attack on Revenue team: तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों पर लाठी-डंडे से किया था हमला, 2 घंटे बनाया था बंधक, 15 गिरफ्तार
बलरामपुर
Attack on Revenue team

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 08:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Constable commits suicide: ससुराल से लौटकर आरक्षक ने की आत्महत्या, पीछे से पत्नी पहुंची तो फंदे पर लटका दिखा पति

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Police Constable Suicide: बंद कमरे में फंदे से लटका मिला आरक्षक का शव, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप

घर में आरक्षक ने किया सुसाइड (photo source- Patrika)
सुरजपुर

Constable died: सडक़ हादसे में वरिष्ठ आरक्षक की मौत, एनएच पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मार दी टक्कर

Constable died
सुरजपुर

Blind murder case: पहले बर्थ-डे का केक काटा फिर पत्नी का गला घोंटकर चाकू से रेत दिया गला, गैरमर्द से संबंध का था शक

Girl murder case
सुरजपुर

Newborn threw: ममता शर्मसार! नवजात लडक़े को बोरी में भरकर झाडिय़ों के बीच फेंका, फिर ऐसे हुआ चमत्कार

Newborn threw
सुरजपुर

Crime News: बोरे में बंद मिला एक दिन का नवजात, रोने की आवाज से खुला राज, इस हाल देखकर लोगों के उड़े होश

नवजात (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.