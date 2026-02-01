Constable commits suicide: ससुराल से लौटकर आरक्षक ने की आत्महत्या, पीछे से पत्नी पहुंची तो फंदे पर लटका दिखा पति

बिश्रामपुर। सूरजपुर पुलिस लाइन में पदस्थ एक आरक्षक ने सोमवार की रात बिश्रामपुर स्थित अपने क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अपनी पत्नी के साथ क्वार्टर के बगल में ही स्थित ससुराल गया था। वहां से रात में लौटा और कमरे में जाकर फांसी (Constable commits suicide) लगा ली। पीछे से कुछ देर बाद पत्नी पहुंची तो पति का शव फंदे से लटका देख उसने शोर मचाया। पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।