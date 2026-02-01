Blind murder case: पहले बर्थ-डे का केक काटा फिर पत्नी का गला घोंटकर चाकू से रेत दिया गला, गैरमर्द से संबंध का था शक

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरभंज डेम से लगे जंगल में 30 जनवरी को एक युवती का गला रेता शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को उसे जेल भेज दिया। आरोपी को पत्नी के गैरमर्द से अवैध संबंध (Blind murder case) का शक था। वह उसकी हत्या करने की कई दिनों से योजना बना रहा था। इसी बीच 29 जनवरी को अपने जन्मदिन के दिन उसे मोरभंज डेम घूमाने की बात कहकर ले गया था। यहां उसने पहले केक काटा फिर पत्नी के स्टॉल से उसका गला घोंट दिया। फिर चाकू से गला रेतकर हत्या करने के बाद शव जंगल में फेंक दिया था।