सुरजपुर

Road accident: खड़े ट्रक से टकरा गई तेज रफ्तार बाइक, काम से घर लौट रहे 2 युवकों की मौत

Road accident: धान उपार्जन केंद्र में हमाली का काम कर देर रात घर लौट रहे थे दोनों युवक, सडक़ के किनारे खड़ा था ट्रक

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 31, 2026

Road accident

Road accident demo pic

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार की देर रात सडक़ हादसे (Road accident) में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों धान उपार्जन केंद्र में हमाली का काम करते थे। काम खत्म होने के बाद रात में घर लौट रहे थे। इस दौरान सडक़ किनारे खड़े ट्रक से उनकी तेज रफ्तार बाइक जा भिड़ी। हादसे में सिर में गंभीर चोट आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। युवकों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मदनपुर निवासी अंबेलाल पिता मनोरंजन 35 वर्ष व सुरेश कुमार पिता बाबूलाल 27 वर्ष आदिम जाति सेवा सहकारी समिति रामतीर्थ के धान उपार्जन केंद्र में हमाली का काम करते थे। शुक्रवार की आधी रात करीब 3.30 बजे काम समाप्त कर दोनों बाइक (Road accident) से घर लौट रहे थे।

दोनों ग्राम जगतपुर के पास मेन रोड पर पहुंचे ही थे कि सडक़ किनारे खड़े ट्रक से उनकी तेज रफ्तार बाइक जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सिर में गंभीर चोट लगने से दोनों की मौके पर ही मौत (Road accident) हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है। गांव में भी शोक की लहर है।

Road accident: अंधेरे में खड़े रहते हैं भारी वाहन

बताया जा रहा है कि अंधेरा की वजह से सडक़ किनारे खड़ा ट्रक (Road accident) उन्हें दिखाई नहीं दिया और बड़ा हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने सडक़ किनारे भारी वाहनों को लापरवाही से खड़ा करने पर आक्रोश जताते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख् कार्रवाई की मांग पुलिस व प्रशासन से की है।

Published on:

31 Jan 2026 06:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Road accident: खड़े ट्रक से टकरा गई तेज रफ्तार बाइक, काम से घर लौट रहे 2 युवकों की मौत
सुरजपुर

छत्तीसगढ़

