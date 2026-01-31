Road accident: खड़े ट्रक से टकरा गई तेज रफ्तार बाइक, काम से घर लौट रहे 2 युवकों की मौत

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार की देर रात सडक़ हादसे (Road accident) में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों धान उपार्जन केंद्र में हमाली का काम करते थे। काम खत्म होने के बाद रात में घर लौट रहे थे। इस दौरान सडक़ किनारे खड़े ट्रक से उनकी तेज रफ्तार बाइक जा भिड़ी। हादसे में सिर में गंभीर चोट आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। युवकों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।