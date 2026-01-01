Huge road accident: एनएच पर तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, तीसरा गंभीर, 100 मीटर तक ले गया घसीटकर

अंबिकापुर। अंबिकापुर-रायगढ़ एनएच मार्ग पर लुचकी घाट के पास बुधवार की शाम एक भीषण सडक़ हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत (Huge road accident) हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा तेज रफ्तार हाइवा की टक्कर से हुआ, जो दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। टक्कर के बाद बाइक सवार 2 युवक हाइवा के पहिए में फंस गए, जिन्हें घसीटता हुए वह 100 मीटर तक ले गया। मृत व घायल युवकों की पहचान सीतापुर निवासी के रूप में हुई है।