अंबिकापुर

Huge road accident: एनएच पर तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, तीसरा गंभीर, 100 मीटर तक ले गया घसीटकर

Huge road accident: अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे पर शहर से लगे लुचकी घाट के पास हुआ हादसा, पहिए से कुचलने व घसीटने से शव के हो गई कई टुकड़े

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 30, 2026

Huge road accident

Crushed dead body of young men (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। अंबिकापुर-रायगढ़ एनएच मार्ग पर लुचकी घाट के पास बुधवार की शाम एक भीषण सडक़ हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत (Huge road accident) हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा तेज रफ्तार हाइवा की टक्कर से हुआ, जो दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। टक्कर के बाद बाइक सवार 2 युवक हाइवा के पहिए में फंस गए, जिन्हें घसीटता हुए वह 100 मीटर तक ले गया। मृत व घायल युवकों की पहचान सीतापुर निवासी के रूप में हुई है।

सरगुजा जिले के सीतापुर निवासी 3 युवक बाइक पर सवार होकर शुक्रवार की शाम अंबिकापुर से अपने घर लौट रहे थे। शाम करीब 6.30 बजे जैसे ही उनकी बाइक लुचकी घाट के ऊपर पहुंची, तभी पीछे से आ रहे हाइवा ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार 2 युवक (Huge road accident) वाहन के पहिए में फंस गए।

वाहन चालक उन्हें लगभग 100 मीटर तक सडक़ पर घसीटता हुआ ले गया। सडक़ पर घसीटने और वाहन के पहिए में फंसे रहने के कारण दोनों युवकों की मौके पर ही मौत (Huge road accident) हो गई। पहिए में फंसे रहने व घसीटाने से दोनों के शव पूरी तरह क्षत-विक्षत हो गए। वहीं बाइक पर सवार तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मृतकों की पहचान सीतापुर निवासी आदित्य खाखा और अनिल तिर्की (Huge road accident) के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना और ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मरच्यूरी भेज दिया।

Huge road accident: मोबाइल से हुई पहचान

पुलिस ने घटनास्थल (Huge road accident) से मिले मृतकों के मोबाइल फोन के माध्यम से परिजनों से संपर्क किया, तब उनकी पहचान हो सकी। परिजनों ने बताया कि तीनों युवक अंबिकापुर किसी काम से आए थे और शाम को वापस सीतापुर लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया।

दुर्घटनाकारी वाहन की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस अज्ञात हाइवा और फरार चालक की तलाश में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, ताकि वाहन का सुराग मिल सके। पुलिस ने मामले (Huge road accident) में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए सडक़ पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने नियंत्रित कराया।

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Jan 2026 08:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Huge road accident: एनएच पर तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, तीसरा गंभीर, 100 मीटर तक ले गया घसीटकर
अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

