29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Heavy fog: शहर में छाया रहा घना कोहरा, विजिबिलिटी रही 20 मीटर तक, वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक

Heavy fog: मौसम वैज्ञानिक का कहना- आने वाले 2-3 दिन तक तापमान में आ सकती है गिरावट, पश्चिमी विक्षोभ का देखा गया असर

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 29, 2026

Heavy fog

Fog in Ambikapur city (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. पश्चिमी विक्षोभ के कारण गुरुवार को सरगुजा में घना कोहरा (Heavy fog) छाया रहा। कोहरे के कारण दृश्यता 10-20 मीटर तक सिमटी रही। ऐसे में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा। पास की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही थी। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार विक्षोभ का असर अगले 2 दिनों तक रहने की उम्मीद है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है।

मौसम वैज्ञानिक एएम भट्ट के अनुसार इस समय मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल में पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित एक चक्रवाती परिसंचरण मध्य-उत्तरी भारत के ऊपर से गुजर रहा है। इसका असर उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। बुधवार से ही आसमान में बादल व कोहरे का असर (Heavy fog) देखा जा रहा है।

गुरुवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता 10-20 मीटर तक रही। हाइवे पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी रही, क्योंकि पास की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। कोहरे (Heavy fog) का असर करीब ११ बजे तक रहा।

तापमान में गिरावट की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों तक तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इससे एक बार ठंड की वापसी देखी जा रही है। हालांकि बारिश होने की संभावना नहीं है। घने कोहरे (Heavy fog) छा सकते हैं।

Heavy fog: अधिकतम तापमान में गिरावट

पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादलों की सक्रियता व कोहरे (Heavy fog) के कारण अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं गुरवार को अधिकतम तापमान गिरकर 22.9 डिग्री पहुंच गया है। जबकि न्यूनतम 11.9 डिग्री दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें

Dance on obscene song: Video: अश्लील भोजपुरी गाने ‘लहरिया लूटा ए राजा…’ पर छात्र-छात्राओं ने किया डांस, वीडियो वायरल हुआ तो मंत्री नेताम पर कसा तंज
अंबिकापुर
Dance on obscene song

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 08:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Heavy fog: शहर में छाया रहा घना कोहरा, विजिबिलिटी रही 20 मीटर तक, वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bears attack: आधी रात 3 भालुओं ने युवक पर किया हमला, बेहोश हो गया तो मरा समझकर चले गए

Bear attack
अंबिकापुर

Dance on obscene song: Video: अश्लील भोजपुरी गाने ‘लहरिया लूटा ए राजा…’ पर छात्र-छात्राओं ने किया डांस, वीडियो वायरल हुआ तो मंत्री नेताम पर कसा तंज

Dance on obscene song
अंबिकापुर

Retired Deputy collector arrested: धर्मातरण के आरोप में रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार, घर में आयोजित कराती थी चंगाई सभा

Retired Deputy Collector arrested
अंबिकापुर

Rigorous imprisonment to RI: कोर्ट ने रिश्वतखोर आरआई को दिया 4 वर्ष का कठोर कारावास, महिला से लिए थे 10 हजार

Rigorous imprisonment to RI
अंबिकापुर

Unique news: महिला के पेट से जो निकला उसे देख डॉक्टर भी रह गए हैरान, पीएम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, दी चेतावनी

Unique case
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.