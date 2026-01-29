Heavy fog: शहर में छाया रहा घना कोहरा, विजिबिलिटी रही 20 मीटर तक, वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक

अंबिकापुर. पश्चिमी विक्षोभ के कारण गुरुवार को सरगुजा में घना कोहरा (Heavy fog) छाया रहा। कोहरे के कारण दृश्यता 10-20 मीटर तक सिमटी रही। ऐसे में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा। पास की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही थी। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार विक्षोभ का असर अगले 2 दिनों तक रहने की उम्मीद है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है।