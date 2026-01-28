Rigorous imprisonment to RI: कोर्ट ने रिश्वतखोर आरआई को दिया 4 वर्ष का कठोर कारावास, महिला से लिए थे 10 हजार

अंबिकापुर. विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंबिकापुर ममता पटेल ने रिश्वतखोर राजस्व निरीक्षक (आरआई) को 4 वर्ष की कठोर कारावास (Rigorous imprisonment to RI) की सजा सुनाई है। वर्ष 2020 में आरोपी ने अपने पद व अधिकार का गलत फायदा उठाते हुए नक्शा काटने व रिकॉर्ड दुरूस्त करने के नाम पर महिला से रिश्वत की मांग की थी। महिला ने मामले की शिकायत एसीबी से की थी। 7 अगस्त 2020 को एसीबी की टीम ने महिला से 8 हजार रुपए रिश्वत लेते आरोपी आरआई को गिरफ्तार किया था। जबकि महिला ने 2 हजार रुपए पहले ही उसे दिए थे।