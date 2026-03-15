5th-8th board exam 2026: सरगुजा में 2 हजार 314 केंद्रों पर कल से होगी 5वीं-8वीं की परीक्षा, इस बार शुरु की गई है ये नई व्यवस्था

सरगुजा जिले के सात विकासखंडों में कुल 2 हजार 314 परीक्षा केंद्र (5th-8th board exam 2026) बनाए गए हैं। इनमें 1 हजार 563 केंद्र कक्षा 5वीं तथा 751 केंद्र कक्षा 8वीं के लिए निर्धारित किए गए हैं। विकासखंडवार आंकड़ों पर नजर डालें तो अंबिकापुर में 595, बतौली में 211, लखनपुर में 316, लुंड्रा में 412, मैनपाट में 229, सीतापुर में 278 तथा उदयपुर में 273 केंद्र बनाए गए हैं। छात्रों की संख्या की बात करें तो जिले में कक्षा 5वीं में 16 हजार 667 तथा कक्षा 8वीं में 13 हजार 362 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।