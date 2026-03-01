संजय पार्क में हिरणों की मौत के मामले में उच्च स्तरीय दो सदस्यीय टीम करेगी जांच, श्वानों के हमले में 15 की हो गई थी मौत

इधर, इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। युवा कांग्रेस ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। जिलाध्यक्ष विकल झा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वनमंडलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन को 7 दिनों का समय देते हुए चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन और घेराव किया जाएगा।