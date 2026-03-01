Attachment canceled: अस्पतालों से अटैचमेंट समाप्त करने के आदेश का स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने किया विरोध, कही ये बातें

अंबिकापुर. स्वास्थ्य सचिव ने एक दिन पूर्व ही प्रदेशभर के अस्पतालों से अधिकारी-कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त करने का आदेश जारी किया था। आदेश पत्र (Attachment canceled) आते ही स्वास्थ्य विभाग में हडक़ंप मचा हुआ है। इसी कड़ी में सरगुजा संभाग में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त करने के आदेश का स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने विरोध किया है। उनका कहना है कि अटैचमेंट समाप्त करने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगीं। उन्होंने संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को पत्र लिखकर इस आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है।