Car Accident: रायपुर से उत्तर प्रदेश जा रही कार 30 फीट नीचे गड्ढे में गिरी, युवक की ये हो गई हालत

अंबिकापुर। रायपुर से उत्तर प्रदेश जा रही कार अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे पर लखनपुर थाना क्षेत्र के कुंवरपुर के पास हादसे का शिकार हो गई। कार (Car Accident) सडक़ से करीब 30 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में कार सवार युवक जान बाल-बाल बच गई। उसके सिर व चेहरे में गंभीर चोटें आई हैं। राहगीरों द्वारा उसे मशक्कत के बाद कार से बाहर निकालकर लखनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसका उपचार जारी है। युवक ने हादसे की सूचना अपने परिजनों को दी है।