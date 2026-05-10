Couple Skeleton: 6 साल पहले लापता प्रेमी जोड़े का जंगल में मिला कंकाल, कपड़े देख घरवाले बोले- ये विनोद और ज्योति के हैं

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमोनी और बिलमा के बीच शनिवार को युवक और किशोरी का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों कंकाल (Couple Skeleton) 6 साल से लापता प्रेमी जोड़े के बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और कंकाल बरामद करआगे की जांच प्रारंभ कर दी है। मौके पर पहुंचे लापता युवक व किशोरी के परिजन ने कंकाल के पास मिले कपड़ों से उनकी पहचान की। उन्होंने बताया कि ये कपड़े विनोद और ज्योति के हैं। रविवार को पीएम के बाद हत्या या अन्य कारणों का पता चल सकेगा। वहीं हड्डियों का सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा।