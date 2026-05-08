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Sarguja News: छत्तीसगढ़ की बेटी ने रचा इतिहास, शिवानी सोनी ने स्पीड बॉल और मिनी गोल्फ में शानदार प्रदर्शन

Sarguja News: अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी के रूप में शिवानी को ‘इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ द्वारा सम्मानित किया गया है।

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अंबिकापुर

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May 08, 2026

Sarguja News: छत्तीसगढ़ की बेटी ने रचा इतिहास, शिवानी सोनी ने स्पीड बॉल और मिनी गोल्फ में शानदार प्रदर्शन

शिवानी सोनी ने स्पीड बॉल और मिनी गोल्फ में शानदार प्रदर्शन (Photo Patrika)

Sarguja News: छत्तीसगढ़ की प्रतिभाशाली खिलाड़ी शिवानी सोनी ने स्पीड बॉल और मिनी गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अपनी मेहनत और लगन के दम पर शिवानी ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए नई उपलब्धि हासिल की, जिससे प्रदेश में खुशी और गर्व का माहौल है।

अम्बिकापुर की प्रतिभाशाली गोल्फ खिलाड़ी शिवानी सोनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी के रूप में शिवानी को ‘इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ द्वारा सम्मानित किया गया है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने उनसे भेंट कर उन्हें बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित कीं।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि जब बेटियाँ अपनी मेहनत और प्रतिभा से सफलता के नए आयाम स्थापित करती हैं, तो पूरा समाज गर्व महसूस करता है। शिवानी सोनी की उपलब्धि न केवल युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभा का वैश्विक मंच पर सशक्त प्रमाण भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और ऐसे खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

शिवानी ने कहा कि जिन परिस्थितियों में उनका पालन-पोषण हुआ, उन्हें देखते हुए यह उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। शिवानी ने कहा, "मुझे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय विश्व अभिलेख पुस्तिका से यह सम्मान मिला है। मैंने 2017, 2018, 2019 और फिर 2023 और 2024 में देश का प्रतिनिधित्व किया।

यह सम्मान मेरी निरंतरता को बनाए रखने के लिए है। उनके पदकों का संग्रह किसी को भी उनकी लगन का अंदाजा दे सकता है। शिवानी ने स्पीड बॉल में विश्व चैंपियनशिप और एक भारत-अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के लिए कांस्य पदक जीते हैं। मिनी गोल्फ में, उन्होंने एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में अपनी पहचान बनाई है और प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं।

उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में तीन बार, इंडो-इंटरनेशनल प्रतियोगिता में एक बार और एशियाई चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उनके प्रदर्शन में एशियाई चैंपियनशिप में चौथा स्थान, यूरोप में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में सातवां स्थान और चीन में आयोजित एक अन्य विश्व चैंपियनशिप में नौवां स्थान शामिल है।

पिता ने छोड़ा साथ

शिवानी का सफर मुश्किलों से भरा रहा है। “मेरे पिता ने मेरी माँ को तब छोड़ दिया था जब मैं बहुत छोटी थी। उसके बाद, मेरी माँ ने अकेले ही हमारा पालन-पोषण किया। वह चाहती थीं कि मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करूँ और जीवन में आगे बढ़ूँ। शुरुआत में शिवानी बास्केटबॉल में हाथ आज़मा रही थीं। उनकी मां उन्हें रोज़ मैदान पर ले जाती थीं, इस उम्मीद में कि खेल उनके भविष्य को संवारने में मदद करेगा। एक बास्केटबॉल मैच के दौरान लगी चोट ने उनकी ज़िंदगी में एक अहम मोड़ ला दिया।

मेरे कोच, राज प्रताप सर ने मुझे मिनी गोल्फ और स्पीड बॉल खेलने का सुझाव दिया। मैंने खेला और मेरा प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा। यहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। हर पदक के पीछे एक ऐसा परिवार था जिसने कभी हार नहीं मानी। शिवानी अपनी मां, दादा-दादी, चाचा और बहनोई रामेश्वर यादव को अपनी सफलता का श्रेय देती हैं, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया।

आंगनवाड़ी में काम करती है माँ

उनकी मां आंगनवाड़ी केंद्र में काम करती हैं और परिवार की मुख्य कमाने वाली हैं। “घर का खर्च मेरी मां की कमाई पर चलता है। मैं कभी-कभी निजी नौकरियां करती हूं, लेकिन टूर्नामेंट की वजह से मुझे उन्हें छोड़ना पड़ता है। अपनी उपलब्धियों के बावजूद, आर्थिक सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। शिवानी अब खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरी की उम्मीद कर रही हैं। “मैं एक स्थिर नौकरी चाहती हूं ताकि मैं अपनी मां का सहारा बन सकूं और परिवार की देखभाल कर सकूं।

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Updated on:

08 May 2026 09:43 am

Published on:

08 May 2026 09:42 am

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Sarguja News: छत्तीसगढ़ की बेटी ने रचा इतिहास, शिवानी सोनी ने स्पीड बॉल और मिनी गोल्फ में शानदार प्रदर्शन

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