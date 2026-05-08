Sarguja News: छत्तीसगढ़ की बेटी ने रचा इतिहास, शिवानी सोनी ने स्पीड बॉल और मिनी गोल्फ में शानदार प्रदर्शन

शिवानी का सफर मुश्किलों से भरा रहा है। “मेरे पिता ने मेरी माँ को तब छोड़ दिया था जब मैं बहुत छोटी थी। उसके बाद, मेरी माँ ने अकेले ही हमारा पालन-पोषण किया। वह चाहती थीं कि मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करूँ और जीवन में आगे बढ़ूँ। शुरुआत में शिवानी बास्केटबॉल में हाथ आज़मा रही थीं। उनकी मां उन्हें रोज़ मैदान पर ले जाती थीं, इस उम्मीद में कि खेल उनके भविष्य को संवारने में मदद करेगा। एक बास्केटबॉल मैच के दौरान लगी चोट ने उनकी ज़िंदगी में एक अहम मोड़ ला दिया।