PCC चीफ की जिम्मेदारी के लिए तैयार T.S सिंहदेव, बोले- ‘सबको साथ लेकर चलना मेरी प्राथमिकता’

मीडिया से बातचीत के दौरान टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि संगठन में भेदभाव कम से कम हो और सभी को समान महत्व मिले। उन्होंने कहा, “मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। संगठन में संवाद और समन्वय बढ़ाना जरूरी है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है।”