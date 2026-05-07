PCC चीफ की जिम्मेदारी के लिए तैयार T.S सिंहदेव, बोले- ‘सबको साथ लेकर चलना मेरी प्राथमिकता’(photo-patrika)
Chhattisgarh Congress: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संभावित संगठनात्मक बदलावों के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री T. S. Singh Deo का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि यदि पार्टी हाईकमान उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपता है, तो वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। सिंहदेव के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
मीडिया से बातचीत के दौरान टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि संगठन में भेदभाव कम से कम हो और सभी को समान महत्व मिले। उन्होंने कहा, “मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। संगठन में संवाद और समन्वय बढ़ाना जरूरी है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है।”
सिंहदेव ने कहा कि पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। उन्होंने संगठन के हर स्तर पर बेहतर तालमेल और सक्रियता की जरूरत बताई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस आगामी चुनावों और संगठनात्मक पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए नए नेतृत्व की तैयारी में जुटी है। ऐसे में सिंहदेव का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है।
टीएस सिंहदेव के बयान के बाद कांग्रेस संगठन में संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सिंहदेव का सौम्य और संतुलित नेतृत्व पार्टी के भीतर गुटबाजी कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
इधर छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस संगठन में भी हाल ही में बड़ा बदलाव किया गया है। Alka Lamba ने संजारी बालोद विधायक Sangeeta Sinha को छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। जारी आदेश के अनुसार, स्थायी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति तक संगीता सिन्हा इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगी।
संगीता सिन्हा की नियुक्ति को महिला कांग्रेस संगठन में नई सक्रियता लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर रहेगा। बताया जा रहा है कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद राज्यसभा सांसद Phulo Devi Netam के इस्तीफे के बाद से खाली था।
प्रदेश कांग्रेस में लगातार संगठनात्मक बदलाव और नई नियुक्तियों को आगामी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व अब जमीनी स्तर पर संगठन को फिर से मजबूत करने की तैयारी में जुटा हुआ है।
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