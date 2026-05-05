Gang rape case: विधायक बोले- नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप की घटना सभ्य समाज के लिए कलंक, लेकिन कांग्रेसी सेंक रहे राजनीतिक रोटियां

विधायक ने इस घटना (Gang rape case) पर घडिय़ाली आंसू बहाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार में भी ऐसी एक घटना हुई थी। तब उनके पास न ही पीडि़त परिवार से मिलने का समय था और न ही उनके मुंह से सांत्वना के दो शब्द निकले थे। आज जब घटना हुई तो वही लोग पीडि़त परिवार के यहां जाकर घडिय़ाली आंसू बहा रहे है। जबकि ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक रोटी सेंकने की बजाय रोकथाम पर विचार करना चाहिए।