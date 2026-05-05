Dirty photo case: छात्रा के मोबाइल पर गंदे फोटो और मैसेज भेजता था अतिथि सहायक प्राध्यापक, कुछ दिन फरार रहा, फिर कोर्ट में किया सरेंडर

अंबिकापुर. माता राजमोहिनी देवी गल्र्स कॉलेज के एक अतिथि सहायक प्राध्यापक द्वारा कॉलेज की ही छात्रा के मोबाइल पर अश्लील फोटो (Dirty photo case) व मैसेज भेजकर प्रताडि़त किया जा रहा था। पीडि़ता ने इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की तो वह छात्रा को और ज्यादा परेशान करने लगा। जब छात्रा की शादी लगी तो वर पक्ष को भ्रमित कर उसकी शादी भी तुड़वा दी थी। इसके अलावा पीडि़ता को सूनसान स्थान पर ले जाकर 2 नग मोबाइल व अन्य सामान छीन लिए थे।