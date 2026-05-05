Protest to put body on road: Video: महिला गार्ड का शव सडक़ पर रखकर परिजनों ने प्रदर्शन, संकल्प अस्पताल प्रबंधन से मुआवजे की मांग

अंबिकापुर। शहर के दर्रीपारा स्थित संकल्प अस्पताल में पदस्थ महिला गार्ड की मौत (Protest to put body on road) के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से मुआवजे की मांग की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मंगलवार को शव को पीएम किया गया। इधर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने महिला गार्ड का शव अस्पताल के सामने मुख्य सडक़ पर रखकर प्रदर्शन किया। वे अस्पताल प्रबंधन से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बता दें कि ड्यूटी के दौरान महिला गार्ड की मौत होने की वजह से उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज हो सकता है।