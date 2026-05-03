Sushasan Tihar: Video: सरगुजा के बतौली में उतरा सीएम का हेलीकॉप्टर, जन चौपाल में सुनीं लोगों की समस्याएं, कही ये बातें…

अंबिकापुर। प्रदेश में 1 मई से सुशासन तिहार (Sushasan Tihar) शुरु हो गया है। इसके तहत सीएम से लेकर मंत्री व विधायक तक गांव-गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं तथा उसका मौके पर ही निदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार की दोपहर 2 बजे सीएम विष्णु देव साय का हेलीकॉप्टर सरगुजा जिले के बतौली जनपद अतर्गत ग्राम शांतिपारा के स्कूल मैदान में उतरा। यहां उन्होंने किसानों और आम जनता की समस्याएं सुनीं, उनसे संवाद कर उसका समाधान किया। सीएम ने कहा कि सुशासन तिहार 40 दिनों तक चलेगा।