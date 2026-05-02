Jabalpur cruise accident: झुमका जलाशय में भी हो सकता है जबलपुर जैसा हादसा! क्रूज से कराते हैं सैर, लेकिन पर्याप्त लाइफ जैकेट नहीं, डस्टबीन में मिलीं शराब की बोतलें

बैकुंठपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुए हादसे के बाद आई तस्वीरों ने सबको रुला दिया है। इस घटना से सबक न लेते हुए कोरिया जिले के झुमका जलाशय में भी हादसे (Jabalpur cruise accident) से इनकार नहीं किया जा सकता है। झुमका वाटर टूरिज्म सोसाइटी की निगरानी में चलने वाले क्रूज में शराबखोरी होने लगी है। क्रूज के भीतर रखे गए डस्टबीन बीयर और व्हीस्की की बोतलों से भरी पड़ी रहती है। मामले को लेकर अधिकारी अनजान हैं। हालांकि, जबलपुर हादसे के बाद क्रूज और मोटराइज्ड बोट के ठेकेदारों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।