Children drowned: नदी में नहाने उतरे 2 मासूम बालक-बालिका की डूबकर मौत, किनारे पड़े थे कपड़े, लेकिन गायब थे बच्चे

कुसमी. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सामरीपाठ थाना क्षेत्र अंतर्गत सुदूर ग्राम पंचायत चुनचुना के भूताही में शुक्रवार एक हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। दरअसल नदी में नहाने के दौरान बालक-बालिका डूब (Children drowned) गए। जबकि एक बच्चा लौट आया। नदी के पास से गुजरने के दौरान एक बुजुर्ग ने बच्चों के कपड़े देखे तो उसे आशंका हुई। सूचना परिजन तक पहुंची तो बच्चों की खोजबीन शुरु हो गई। नदी में उतरकर जब तलाश की गई तो दोनों बच्चों का शव बरामद हुआ। घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया।