Road accident: तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार शिक्षिकाओं को कुचला, 1 की मौके पर मौत, दूसरी घायल

वाड्रफनगर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर-रामानुजगंज मुख्य मार्ग पर शनिवार की सुबह एक दर्दनाक सडक़ हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। स्कूल जा रही 2 शिक्षिकाओं को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर (Road accident) मार दी। इससे दोनों सडक़ पर जा गिरीं। हादसे में एक शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।