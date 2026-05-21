CMO Diesel Scam: सीएमओ ने की थी 884 लीटर डीजल की चोरी, जांच समिति ने कलेक्टर को भेजी रिपोर्ट, लिखा- मामला सही, लेकिन…

राजपुर. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले अंतर्गत नगर पंचायत राजपुर के सीएमओ रविन्द्र लाल पर 884 लीटर डीजल चोरी का आरोप लगा था। जांच समिति की रिपोर्ट में मामला (Diesel Scam) सही पाए जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने से मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। नगर पंचायत अध्यक्ष धरम सिंह ने 18 सितंबर 2025 को कलेक्टर को शिकायती आवेदन सौंपकर लाखों रुपए के डीजल घोटाले का आरोप लगाया था। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर कार्यालय द्वारा 25 सितंबर 2025 को 3 सदस्यीय जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था।