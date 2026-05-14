CRPF Jawan’s Arrested: फर्जी निवास प्रमाण पत्र से CRPF में हासिल की थी नौकरी, कोबरा बटालियन से बर्खास्त आरक्षक गिरफ्तार

बलरामपुर/कुसमी। फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर एक युवक ने केंद्रीय सुरक्षा बल में नौकरी हासिल की थी। यह मामला सामने आने के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) से उसे बर्खास्त (CRPF Jawan's Arrested) कर दिया गया। वह जगदलपुर में 204 कोबरा बटालियन में पदस्थ था। इसके बाद आरक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बलरामपुर का कूटरचित स्थानीय निवास प्रमाण पत्र तैयार कर सरकारी सेवा में भर्ती प्राप्त की थी। मामले में अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। फर्जी दस्तावेजों से नौकरी करने की शिकायत बलरामपुर तहसीलदार को मिली थी। इसके बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी बीच पुलिस उसे जगदलपुर से गिरफ्तार कर लाई।