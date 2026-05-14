Robbery in Ambikapur: 9 डकैतों ने पिस्टल की नोंक पर ऑटो ड्राइवर से की थी लूट, भाग निकला था कार सवार, 2 गिरफ्तार, 7 फरार

अंबिकापुर. अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर स्थित घंघरी गेरवानी नाला के पास 12 मई की देर रात 6 बाइक में सवार 10-12 हथियारबंद डकैतों ने ऑटो चालक से मोबाइल लूट (Robbery in Ambikapur) लिया था। इस दौरान उसी रास्ते से गुजर रहे एक कार सवार को भी बदमाशों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भाग निकला। इधर ऑटो चालक ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी। मामले में गांधीनगर पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 7 फरार आरोपियों की तलाश जारी है।