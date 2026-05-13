Loot at Gun Point Video: दर्जनभर बदमाशों ने कल्याणपुर जंगल में पिस्टल की नोंक पर ऑटो ड्राइवर से की लूट, देखते ही भागे कार सवार

अंबिकापुर. अंबिकापुर-प्रतापपुर मुख्य मार्ग स्थित कल्याणपुर जंगल में मंगलवार की रात 10-12 की संख्या में हथियारबंद युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। बाइक सवार बदमाशों (Loot at Gun Point) ने पहले एक ऑटो चालक को रोककर उसे पिस्टल दिखाया और रुपयों की मांग की। रुपए नहीं होने की बात कहने पर धमकी देते हुए उन्होंने उसका मोबाइल लूट लिया। वहीं वहां से गुजर रहे कार सवारों को भी उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की। बदमाशों के हाथ में पिस्टल देख कार चालक ने हिम्मत और सतर्कता दिखाई तथा वहां से तेज रफ्तार में कार को भगा ले गया। ऑटो चालक की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।