BJP Leader Died in Road Accident: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार भाजपा नेता की मौत, 1 घायल, भाग निकला ड्राइवर

विश्रामपुर। सूरजपुर जिले के कुम्दा-विश्रामपुर मार्ग पर बुधवार की सुबह सडक़ हादसे (BJP Leader Died in Road Accident) में शिवनंदनपुर निवासी भाजपा नेता एवं व्यवसायी कमलेश चौबे की मौत हो गई। जबकि घटना में एक अन्य युवक को भी गंभीर चोटें आई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद स्कॉर्पियो सडक़ किनारे झाडिय़ों के बीच फंस गई। इसके बाद चालक वाहन वहीं छोडक़र फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भाजपा नेता को बिश्रामपुर अस्पताल भिजवाया। यहां से रेफर किए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरु कर दी है।