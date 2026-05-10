10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Brother murder: जमीन बंटवारा विवाद में पत्नी के साथ मिलकर छोटे भाई पर ईंट से प्रहार, मौत के बाद भाई-भाभी गिरफ्तार

Brother murder: हमले में गंभीर रूप से घायल का 20 दिन तक चले इलाज के बाद भी हालत में नहीं हुआ सुधार, घर लाते ही हो गई मौत, पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 10, 2026

Brother murder, Murder in land dispute, Land dispute

Younger brother murder accused arrested with wife (Photo- Patrika)

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के चेंद्रा चौकी अंतर्गत ग्राम चंद्रमेढ़ा में 2 भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था। इसी बीच बड़े भाई न अपनी पत्नी के साथ मिलकर छोटे भाई पर ईंट से हमला (Brother murder) कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल भाई का इलाज अंबिकापुर के निजी अस्पताल में चल रहा था। इसी बीच 8 मई को उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी भैया-भाभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

चेंद्रा चौकी अंतर्गत ग्राम चंद्रमेढ़ा निवासी महेंद्र टोप्पो 50 वर्ष (Brother murder) का अपने बड़े भाई धर्मदेव टोप्पो से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। 17 अप्रैल को इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में विवाद ज्यादा बढ़ गया। इस दौरान बड़े भाई ने अपनी पत्नी सुषमा के साथ मिलकर ईंट से सिर पर हमला कर दिया था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।

इस पर उसके पुत्र कलेश्वर टोप्पो ने 19 अप्रैल को मामले की रिपोर्ट चेंद्रा चौकी में दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने धारा 296, 115(2), 351(2) बीएनएस के तहत मामला (Brother murder) दर्ज कर घायल को भैयाथान अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद इलाज के लिए सूरजपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था।

अस्पताल से घर लाया, हुई मौत

सूरजपुर अस्पताल में इलाज के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं आया तो डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन ने अंबिकापुर के 2 निजी अस्पतालों में उसका इलाज कराया, लेकिन हालत में सुधार नहीं आया। 8 मई को उसे परिजन घर लेकर पहुंचे ही थे कि उसकी मौत (Brother murder) हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 103(1), 3(5) बीएनएस जोड़ा गया।

Brother murder: पति-पत्नी को भेजा गया जेल

घायल महेंद्र टोप्पो की मौत (Brother murder) के बाद पुलिस ने आरोपी धरमदेव टोप्पो पिता काशीराम उम्र 60 वर्ष व उसकी पत्नी सुषमा स्वराज टोप्पो 43 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर दोनों ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

कार्रवाई में चौकी प्रभारी चेन्द्रा केश्वर मरावी, प्रधान आरक्षक राजकुमार सिंह, लालमन राजवाड़े, आरक्षक कमलेश्वर सिंह, दीपक खलखो, मनोज जायसवाल, जगत पैंकरा व महिला आरक्षक आशा लकड़ा शामिल रहे।

ये भी पढ़ें

Couple Skeleton: 6 साल पहले लापता प्रेमी जोड़े का जंगल में मिला कंकाल, कपड़े देख घरवाले बोले- ये विनोद और ज्योति के हैं
अंबिकापुर
Couple skeleton, Love couple skeleton, Skeleton found in forest

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 May 2026 06:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Brother murder: जमीन बंटवारा विवाद में पत्नी के साथ मिलकर छोटे भाई पर ईंट से प्रहार, मौत के बाद भाई-भाभी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Theft in Surajpur: शादी समारोह में शामिल होने परिवार समेत गया था ठेकेदार, चोरों ने घर से 5 लाख नगद समेत 20 लाख के जेवर किए पार

Theft in Surajpur
सुरजपुर

Road accident: दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने जा रही महिला को ट्रेलर ने कुचला, मौत के बाद मचा बवाल, चक्काजाम

road accident
सुरजपुर

Rigorous Imprisonment: बेटे को पेड़ पर उल्टा लटकाया, फिर पीट-पीटकर मार डाला, पिता-पुत्र को मिली 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Rigorous imprisonment
सुरजपुर

Pickup accident: 30 बारातियों से भरी पिकअप पलटी, महिला समेत 2 की मौत, दर्जनभर घायलों में 4 की हालत गंभीर

Pickup accident
सुरजपुर

Woman kidnapping case: महिला से पानी मांगा, फिर हाथ-पैर बांधकर किया अपहरण, फिर पति से फोन कर कहा- पत्नी चाहिए तो 22 लाख दो, 2 गिरफ्तार

Woman kidnapping case
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.