Brother murder: जमीन बंटवारा विवाद में पत्नी के साथ मिलकर छोटे भाई पर ईंट से प्रहार, मौत के बाद भाई-भाभी गिरफ्तार

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के चेंद्रा चौकी अंतर्गत ग्राम चंद्रमेढ़ा में 2 भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था। इसी बीच बड़े भाई न अपनी पत्नी के साथ मिलकर छोटे भाई पर ईंट से हमला (Brother murder) कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल भाई का इलाज अंबिकापुर के निजी अस्पताल में चल रहा था। इसी बीच 8 मई को उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी भैया-भाभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।