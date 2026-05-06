Rigorous Imprisonment: बेटे को पेड़ पर उल्टा लटकाया, फिर पीट-पीटकर मार डाला, पिता-पुत्र को मिली 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

सूरजपुर। सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पर्री में 2 वर्ष पूर्व एक युवक (Rigorous Imprisonment) को पेड़ पर उल्टा लटका कर पिता व भाई ने बेदम पिटाई की थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस प्रकरण में सुनवाई पूरी होने के बाद दोष सिद्धि होने पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पिता-पुत्र को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।