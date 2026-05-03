Couple died in road accident: बुलडोजर की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी की मौत, गर्भवती थी नवविवाहिता, आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम

ओडग़ी। सूरजपुर जिले के ओडग़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुल्लू घाट में बाइक सवार युवा पति-पत्नी को बुलडोजर (एक्सीवेटर) ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत (Couple died in road accident) हो गई। घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि दोनों की एक साल पहले ही शादी हुई थी और पत्नी गर्भवती थी। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने बुलडोजर चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बस स्टैंड के पास मुख्य सडक़ पर चक्काजाम कर दिया। इससे काफी देर तक आवागमन ठप हो गया। सूचना पर पहुंची प्रशासन व पुलिस की टीम ने मामले को नियंत्रित कर शवों को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। ग्रामीणों ने मृतकों के परिजन को मुआवजा तथा चालक और उसके मालिक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।