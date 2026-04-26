Thieves gang arrested: हथियारों के साथ कोयला खदान में घुसे चोर, ले उड़े थे 2.50 लाख के कॉपर केबल, ठेकेदार समेत 7 गिरफ्तार

भटगांव. सूरजपुर जिले के भटगांव क्षेत्र अंतर्गत स्थित शिवानी भूमिगत खदान (Coal mines) में 20 अप्रैल को हथियार लेकर घुसे चोरों ने 70 मीटर कॉपर केबल पार कर दिया था। केबल की कीमत करीब 2.50 लाख रुपए है। कोल प्रबंधन की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच करते हुए 7 आरोपी (Thieves gang arrested) को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त तलवार, टांगी सहित चोरी का कॉपर केबल बरामद किया गया है। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।