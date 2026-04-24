Road accident: हाइवा की टक्कर से बाइक से गिरी महिला का पहिए से कुचल गया सिर, हुई मौत, शादी समारोह में जाते समय हादसा

विश्रामपुर। अंबिकापुर-बनारस स्टेट हाइवे पर शुक्रवार की सुबह सूरजपुर जिले के लटोरी बस स्टैंड के पास एक गिट्टी लोड हाइवा वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे (Road accident) में बाइक से सडक़ पर गिरी महिला की हाइवा के पहिए के नीचे आकर बुरी तरह कुचल गई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पीएम के लिए भिजवाया तथा हाइवा जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।