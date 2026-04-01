Huge road accident: अंबिकापुर में तेज रफ्तार का कहर, 22 घंटे में 9 लोगों की मौत, पति-पत्नी और बेटा भी शामिल

अंबिकापुर. अंबिकापुर में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला। रविवार की शाम 7 बजे से सोमवार की शाम 5 बजे तक 4 हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। रविवार की देर शाम अंबिकापुर-बिलासपुर एनएच-130 स्थित भिट्ठीकला के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 महिलाओं को रौंद दिया था। हादसे (Huge road accident) में तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने स्कॉर्पियो चालक की बेदम पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह भीड़ से बचाकर चालक को लखनपुर अस्पताल में भर्ती कराया।