Rape and murder case: बलात्कार के बाद महिला से हुई थी दरिंदगी, प्राइवेट पार्ट में बॉटल, सिर की 3 हड्डियां और 12 पसलियां टूटी मिलीं

अंबिकापुर. बलात्कार के बाद महिला की नृशंस हत्या (Rape and murder case) के मामले में तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इस घटना ने पूरे शहर के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किए गए पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में कई गंभीर और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉ. संतू बाघ के अनुसार महिला के सीने की 12 पसली पूरी तरह से टूटी हुई थी। पसली टूटने से महिला के फेफड़े व दिल फट चुके थे, जो मौत के प्रमुख कारण हैं।