Rape and murder case: बलात्कार के बाद महिला की नृशंस हत्या, हुई शिनाख्त, अनोखी सोच ने किया अंतिम संस्कार, आरोपी सीसीटीवी में कैद

अंबिकापुर. शहर के रिंग रोड स्थित सद्भावना चौक के पास शुक्रवार की सुबह एक महिला की लाश मिली थी। गुरुवार की रात एक व्यक्ति ने महिला से बलात्कार के बाद उसकी नृशंस हत्या (Rape and murder case) कर दी थी। महिला के प्राइवेट पार्ट में उसने प्लास्टिक की बॉटल डाल दी थी। पुलिस ने महिला की पहचान लखनपुर निवासी के रूप में की है। वहीं आरोपी घटना के बाद से फरार है। उसका चेहरा सीसीटीवी में कैद हो गया है। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इधर महिला के परिजन के आग्रह पर अनोखी सोच संस्था द्वारा शव काअंतिम संस्कार किया गया।