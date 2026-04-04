CG Rape Case: महिला की बलात्कार के बाद कर दी हत्या, प्राइवेट पार्ट में डाली बोतल, पत्थर से कुचला सिर

प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे सामूहिक दुष्कर्म या दुष्कर्म के बाद की गई नृशंस हत्या मान रही है। शुक्रवार सुबह सद्भावना चौक स्थित एक झोपड़ीनुमा मछली दुकान में लगभग 40 वर्षीय महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में पाया गया। उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था और शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे। घटनास्थल पर मौजूद खून के धब्बे वारदात की भयावहता बयां कर रहे थे। सूचना मिलते ही डीआईजी राजेश अग्रवाल, एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ढिल्लो और सीएसपी राहुल बंसल सहित फॉरेंसिक व डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची।