Husband Dance near Wife body: पत्नी की कमरे में पड़ी थी लाश और पति म्यूजिक सिस्टम पर कर रहा था डांस, मायके वाले बोले- करंट लगाकर मारा

Woman dead body, current spots on hand (Photo- Patrika)
उदयपुर। उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लैंगा में एक महिला की करंट (Husband Dance near Wife body) लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके परिजन ने पति पर प्रताडऩा का आरोप लगाते हुए कहा है कि पति द्वारा ही करंट लगाकर मारा गया है। मौत के बाद पति पर म्यूजिक की धुन में कमरे में डांस करने का भी आरोप लगा है। परिजन का कहना है कि रात में महिला की मौत हुई है और पति ने सुबह काफी देर पर मायके वालों को सूचना दी। पति की अन्य महिला से भी अवैध संबंध की बात कही जा रही है। मृतका के मायके वालों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लक्ष्मणगढ़ निवासी महिला की शादी लैंगा के संतलाल से वर्ष 2020 में सामाजिक रीति-रिवाज से हुई थी। परिजन के आरोप अनुसार शादी के 2 साल बाद संतलाल पत्नी को आए दिन प्रताडि़त करने लगा। उसका दूसरी युवती (Husband Dance near Wife body) से प्रेम प्रसंग था।
इस बीच दो बार सामाजिक बैठक कर संतलाल को पत्नी को अच्छे से रखने की समझाइश दी गई। इसके बावजूद प्रताडऩा का दौर जारी था। मृतका (Husband Dance near Wife body) के भाई का कहना है कि सामाजिक बैठक के दौरान भी उसने कहा था कि वह उसकी बहन को मार डालेगा।
इसी बीच 17 मई की देर रात महिला की घर में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका के भाई ने आरोप लगाया है कि पति द्वारा बिस्तर पर करंट लगाकर मारा गया है। महिला के हाथ पर 2 जगह करंट (Husband Dance near Wife body) से जलने के निशान भी मिले हैं।
बताया जा रहा है कि महिला की मौत होने के बाद पति घर में म्यूजिक सिस्टम बजाकर डांस (Husband Dance near Wife body) कर रहा था। साथ ही उसने काफी देर से भोर में मृतका के परिजन को उसकी मौत की सूचना दी। इससे परिजन का शक और गहरा गया है।
मृतका (Husband Dance near Wife body) का मंगलवार को उदयपुर पुलिस ने शव का पीएम कराया और मामले में मर्ग कायम कर परिजन के आरोप के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए पीएम रिपोर्ट का भी इंतजार है।
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