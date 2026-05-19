Husband Dance near Wife body: पत्नी की कमरे में पड़ी थी लाश और पति म्यूजिक सिस्टम पर कर रहा था डांस, मायके वाले बोले- करंट लगाकर मारा

उदयपुर। उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लैंगा में एक महिला की करंट (Husband Dance near Wife body) लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके परिजन ने पति पर प्रताडऩा का आरोप लगाते हुए कहा है कि पति द्वारा ही करंट लगाकर मारा गया है। मौत के बाद पति पर म्यूजिक की धुन में कमरे में डांस करने का भी आरोप लगा है। परिजन का कहना है कि रात में महिला की मौत हुई है और पति ने सुबह काफी देर पर मायके वालों को सूचना दी। पति की अन्य महिला से भी अवैध संबंध की बात कही जा रही है। मृतका के मायके वालों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।