19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

West Bengal Accused Arrested: कार में भरी थी 95 किलो पायल और 760 मोबाइल, अंबिकापुर में पश्चिम बंगाल के 5 युवक गिरफ्तार

West Bengal Accused Arrested: पुलिस का कहना है कि चोरी एवं अवैध तरीके से प्राप्त किए गए थे मोबाइल व पायल, कार से ले जाकर साइबर फ्रॉड और अन्य सामाजिक गतिविधियों में मोबाइल किया जाता इस्तेमाल

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 19, 2026

West Bengal Accused Arrested, Ambikapur crime

West Bengal accused arrested (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. चोरी एवं अवैध तरीके से प्राप्त किए गए 110 नग स्क्रीन टच मोबाइल, 650 नग कीपैड मोबाइल व 95 किलो 500 ग्राम धातू की पायल कार से परिवहन किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर गांधीनगर पुलिस ने बनारस रोड में घेराबंदी कर जब्त किया है। मामले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल (West Bengal Accused Arrested) के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उक्त मोबाइल का उपयोग साइबर फ्रॉड व अन्य असामाजिक गतिविधियों में किया जाता है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

गांधीनगर थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी को सोमवार को मुखबिर से जानकारी मिली की ग्रे रंग की कार में कुछ लोग हाट बाजार से चोरी एवं अवैध तरीके (West Bengal Accused Arrested) से प्राप्त किए गए मोबाइल का परिवहन कर रहे हैं। उक्त मोबाइल को दूसरे राज्य में ले जाकर बेच देते हैं। इसका उपयोग साइबर क्राइम व अन्य असामाजिक गतिविधियों में किया जाता है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बनारस रोड में घेराबंदी कर उक्त कार (West Bengal Accused Arrested) को रोक कर तलाशी ली तो प्लास्टिक की बोरी में 110 नग स्क्रीन टच एवं 650 नग कीपैड मोबाइल एवं दूसरी बोरी में धातू की पायल कुल वजन 95 किलो 500 किलो ग्राम पाया गया, जिसे पुलिस ने वाहन सहित जब्त किया है। कार में 5 आरोपी बैठे थे। पूछताछ में उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिले का निवासी बताया।

West Bengal Accused Arrested: ये आरोपी पकड़ाए

कार क्रमांक डब्लूबी 58 बीपी 8233 में आरोपी पश्चिम बंगाल (West Bengal Accused Arrested) के मुर्शीदाबाद जिला अंतर्गत हरिहरपाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम महिशमरा निवासी सेन्तु शेख पिता मंटु शेख उम्र 26 वर्ष, गफ्फार शेख पिता इकबाल शेख उम्र 28 वर्ष, असिम शेख पिता आरिफ शेख उम्र 23 वर्ष, इब्राहिम शेख पिता मनिरूल शेख उम्र 30 वर्ष व माशदुल शेख पिता मक्कार अली शेख उम्र 37 वर्ष सवार थे। इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपियों (West Bengal Accused Arrested) के खिलाफ धारा 317(2), 317(3), 3(5) बीएनएस कार्रवाई कर सोमवार को अंबिकापुर जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल दाखिल कर दिया गया।

ये भी पढ़ें

Pregnant Wife Murder Case: प्रेग्नेंट पत्नी को दी ऐसी निर्मम मौत कि पीएम कर रहे डॉक्टर के भी उड़ गए होश, प्राइवेट पार्ट में मिली थी रेती, आरोपी गिरफ्तार
अंबिकापुर
Pregnant wife murder, Wife murder accused arrested, Brutal murder of wife

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 May 2026 03:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / West Bengal Accused Arrested: कार में भरी थी 95 किलो पायल और 760 मोबाइल, अंबिकापुर में पश्चिम बंगाल के 5 युवक गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Suicide Due to Cricket betting: अंबिकापुर के एक और युवा व्यवसायी ने की आत्महत्या, क्रिकेट में सट्टा खेलने की थी लत, 1 करोड़ हो चुका था कर्ज

Suicide due to cricket betting, betting, Commits suicide
अंबिकापुर

Crusher Plant Accident: क्रशर प्लांट में भारी-भरकम जाली गिरने से आदिवासी मजदूर की मौत, गैस कटर से काटकर निकाला बाहर

Crusher plant accident, Worker died in crusher plant
अंबिकापुर

Car Crushed 2 Youth Video: अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को रौंदा, हवा डलवाने के दौरान हादसा, सडक़ पर शव रखकर चक्काजाम

Car accident, Car accident in Ambikapur, Car crushed 2 youth
अंबिकापुर

Illegal Recovery: ट्रैफिक जवान का रुपए मांगते वीडियो वायरल, नो-एंट्री में घुसा था वाहन, चालक से कहा- 500 रुपए दो

Traffic jawan video viral, Illegal recovery
अंबिकापुर

Congress Protest on Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने पेट्रोल पंप में किया प्रदर्शन, 4 दिन चलेगा आंदोलन

Congresmen protest, Petrol-Diesel crisis
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.