West Bengal Accused Arrested: कार में भरी थी 95 किलो पायल और 760 मोबाइल, अंबिकापुर में पश्चिम बंगाल के 5 युवक गिरफ्तार

अंबिकापुर. चोरी एवं अवैध तरीके से प्राप्त किए गए 110 नग स्क्रीन टच मोबाइल, 650 नग कीपैड मोबाइल व 95 किलो 500 ग्राम धातू की पायल कार से परिवहन किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर गांधीनगर पुलिस ने बनारस रोड में घेराबंदी कर जब्त किया है। मामले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल (West Bengal Accused Arrested) के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उक्त मोबाइल का उपयोग साइबर फ्रॉड व अन्य असामाजिक गतिविधियों में किया जाता है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।