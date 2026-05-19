Suicide Due to Cricket betting: अंबिकापुर के एक और युवा व्यवसायी ने की आत्महत्या, क्रिकेट में सट्टा खेलने की थी लत, 1 करोड़ हो चुका था कर्ज

अंबिकापुर। क्रिकेट में सट्टा खेलवाने वाले बुकी लोगों से हर दिन लाखों-करोड़ों रुपए (Suicide Due to Cricket betting) लगवा रहे हैं। सट्टे की लत में लोग अपना बिजनेस तक चौपट कर ले रहे हैं। कर्ज की राशि इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है कि आत्महत्या जैसा रास्ता अपना रहे हैं। सट्टे में लाखों रुपए हार चुके युवा अब जिंदगी की जंग हार रहे हैं। अंबिकापुर में भी कई लोग सट्टा खेलने के आदी हैं। इसी बीच सट्टे में करीब 1 करोड़ रुपए हार चुके शहर के सद्भावना चौक निवासी एक युवा व्यवसायी ने रविवार को जहर खाकर आत्महत्या (Suicide Due to Cricket betting) कर ली। पिछले 10 दिन में अंबिकापुर में यह दूसरी घटना है।